Магадан, 22 ноября, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Колыма будет увеличивать собственные доходы, в том числе повышением транспортного налога. Законопроект об увеличении сборов по всем видам транспорта рассматривается в областной думе и рекомендован профильным комитетом для принятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Если он будет принят, то сборы повысят с 1 января 2017 года.

Ekonomka.club Шина

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Повышение транспортного налога в среднем на 25% в зависимости от вида транспорта инициировано губернатором Магаданской области. Ожидается, что повышение размера сборов увеличит доходы региона: в 2017 году будет собрано 190 млн рублей, в 2018 — более 210 млн. Авторы законопроекта уточнили, что транспортный налог на Колыме не повышался на протяжении шести лет.

Налоговые ставки для самолетов, вертолетов и иных воздушных судов предлагается увеличить минимально: со 125 до 127 рублей на каждую лошадиную силу. Максимальный рост сборов запланирован для мотоциклов и мотороллеров: на 50% — с 2 до 3 рублей.

За остальные транспортные средства будет необходимо платить больше на 16,7−27,8%. Налог для легковых автомобилей до 100 л.с. увеличится с 6 до 7 рублей, свыше 200 л.с. — с 36 до 45 рублей. Повышение коснётся в том числе грузовых автомобилей — на 19−22,6%. С нового года владельцам большегрузов придётся вносить в региональный бюджет за каждую лошадиную силу 25−65 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов отмечал, что в регионе не планируют вводить сбор, аналогичный федеральному «Платону», за проезд по региональным дорогам. А потери бюджета региона в случае отмены транспортного налога, был уверен спикер, будут невелики и составят около 50 миллионов рублей. «Ставка транспортного налога в Магаданской области одна из самых низких в России», — отмечал тогда Абрамов.

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