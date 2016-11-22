Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не стал общаться с журналистами на пресс-конференцию по итогам восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который он проиграл гражданину РФ Сергею Карякину, сообщает портал NRK.

Variety.com Магнус Карлсен

Российский спортсмен задерживался, а Карлсен, придя в зал для брифинга, отказался ждать соперника. Махнув рукой, норвежец встали и покинул помещение.

Ранее Карякин выиграл первую партию в 55-м матче за звание чемпиона мира по шахматам: семь партий до этого окончились ничьей. Карлсен сдался на 52-м ходе и Карякин вырвался вперед — счет 4,5:3,5 в его пользу.

Для победы на турнире необходимо набрать 6,5 очков, следующая игра состоится 24 ноября.