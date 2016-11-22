Якутск, 22 ноября, 2016, 05:17 — ИА Регнум. В 2017 году индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах Дальнего Востока ощутимо возрастут. Самым сильным увеличение будет в Якутии и на Камчатке, где плату за услуги ЖКХ поднимут на 6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с официального интернет-портала государственной системы правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Прочувствуют рост «коммуналки» также жители Приморья (на 5%), Еврейской автономии (4,8%), Магаданской области (4,5%) и Хабаровского края (4,1%). Амурчанам сборы увеличат на 3,8%, самым низким в ДФО повышение будет на Чукотке и Сахалине — на 3,4%.

Ощутимее повышение будет только в Москве — на 7%. Рост коммунальных тарифов запланирован на вторую половину 2017 года. Индексы изменения платы за коммунальные услуги указаны средние.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Якутия и Камчатка также были лидерами по росту платы за услуги ЖКХ в ДФО. В 2015 году повышение «коммуналки» в этих регионах было заложено на уровне 6,5%. Самым низким увеличение тарифов было опять же на Сахалине и Чукотке (3,9%).