Москва, 22 ноября, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Документальный фильм американского режиссера «Украина в огне» поставил рекорд по количеству просмотров вечером 21 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ, который демонстрировал ленту.

Kinopoisk.ru Украина в огне

Страницу телеканала в интернете с онлайн-просмотром с 17:00 до 19:00 посетило наибольшее количество человек: в некоторые моменты фильм смотрели в режиме онлайн 4,5 тыс. человек.

Отмечается, что большую часть аудитории на сайте телеканала составили пользователи с украинскими IP-адресами.

Напомним, документальный фильм-расследование Оливера Стоуна «Украина в огне» вызвал резкую критику на Украине: там была запущена интернет-петиция, призывающая «категорически запретить показ фильма «Украина в огне» на телевидении».

Обладатель трех «Оскаров» режиссер Оливер Стоун родился в Нью-Йорке в 1946 году. В 1967—1968 воевал во Вьетнаме, где был дважды ранен. За участие в боях Стоун был награждён Бронзовой звездой и Пурпурным сердцем. Всемирную славу режиссеру принесли его фильмы «Взвод», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Дорз», «Небо и земля», «Никсон», «Прирождённые убийцы».