Буэнос-Айрес, 22 ноября, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на конференции, проходящей в аргентинском Буэнос-Айресе, заявил, что без США сделка о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП, TPP) «не имеет смысла», передает Reuters 22 ноября.

Даниль Мулаггалиев ИА REGNUM Пазл

По его словам, после саммита АТЭС в Лиме ни одна из стран «пока не отказалась от сделки» после выборов в США 8 ноября, на которых к власти в стране пришел категорический противник TPP Дональд Трамп. Однако позиция США по данному вопросу «может стать решающей».

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Перу прошел саммит стран АТЭС, участие в котором приняли главы и представители 21 страны Тихоокеанского региона, в том числе действующий президент России Владимир Путин и уходящий президент США Барак Обама.

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Главной темой саммита АТЭС стала судьба Транстихоокеанского партнерства. Несмотря на заверения ряда стран, что TPP состоится «вместе с Америкой или без них», большинство участников встречи высказывали сомнение в целесообразности соглашения о свободной торговле стран Тихоокеанского региона в случае невозможности доступа к крупнейшим рынкам США. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин предложил свой вариант свободной торговли в регионе Тихого океана — Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP), уже подписанное 11 странами.

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Ситуация с TPP вряд ли изменится в лучшую сторону после официального прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти, который состоится в январе 2017 года. Новый американский президент уже заявил, что в первый же день после инаугурации он намерен начать процедуру выхода США из Транстихоокеанского партнерства.