Фукуока, Япония, 22 ноября, 2016, 03:10 — ИА Регнум. В Японии до аварийной АЭС «Фукусима-1» дошла волна цунами высотой один метр, сообщает компания-оператор станции Tokyo Electric Power.

Lagranepoca.com Цунами в Японии

В настоящее время самая высокая волна цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,4 составила 1,4 метра. Такую волну зафиксировали в районе порта Сэндай на побережье префектуры Мияги.

Сообщений об ущербе на станции «Фукусима-1» пока не поступало. Система охлаждения в бассейне с отработавшим ядерным топливом, остановленная ранее из-за повреждений, вновь начала работу.

Напомним, высота первой волны цунами, достигнувшей берегов Японии, составила 60 сантиметров. Первый мощный толчок магнитудой 7,4 произошел в 23:59 мск 21 ноября в 60 километрах от берега города Иваки.

Спустя час в этом районе были зафиксированы два афтершока мощностью 5,4, еще один подземный толчок произошел в районе Хамадори (префектура Фукусима).