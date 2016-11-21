Москва, 22 ноября, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Международная преступная кибергруппа атаковала банкоматы в более чем 10 странах, в том числе в России, сообщает Reuters со ссылкой на международную компанию по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничества Group-IB.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкомат

По данным компании, жертвами кибератаки стали банки в Великобритании, Испании, Нидерландах, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии и Румынии. Названия пострадавших кредитных организаций и сумма потерь не сообщается.

Уточняется, что преступники с помощью специального программного обеспечения заставляли банкоматы выдавать наличные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , с 8 ноября ведущие российские банки стали подвергаться мощным DDoS-атакам. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что эти атаки в тысячу раз превосходят мощности проводившихся ранее таких акций.