Фукусима , Япония, 22 ноября, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Мощное землетрясение повредило систему охлаждения третьего энергоблока АЭС «Фукусима-2», передает NHK World 22 ноября.

Gigazine.net АЭС «Фукусима-2»

На срочной пресс-конференции, организованной руководством атомной станции после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов префектуры Фукусима, журналисты были проинформированы о проблемах с реактором, связанных с неполадками в водной системе охлаждения. На данный момент температура реактора не добралась до критического уровня, инженеры надеются в ближайшее время решить проблему.

Утечки радиоактивного топлива с АЭС «Фукусима-1», законсервированной после крупнейшего землетрясения 2011 года, не было.

Как передавало ИА REGNUM, около полуночи по Москве у берегов Японии, в 60 км на восток от города Иваки в префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3. Власти объявили предупреждение о цунами, которого, к счастью, не произошло — высота волн, обрушившихся на побережье, составила около 60 см.

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Район Фукусима был разрушен самым мощным землетрясением, зафиксированным в истории Японии 11 марта 2011 года. Жертвами землетрясения и последовавшего цунами стали около 16 тыс. человек, в результате удара стихии произошла авария на АЭС «Фукусима-1», которая привела к радиоактивному заражению района. На данный момент АЭС «Фукусима-1» законсервирована, последствия стихийного бедствия 2011 года не преодолены до сих пор.