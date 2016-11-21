Фукусима , Япония, 22 ноября, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Высота волн цунами, об угрозе которого в связи с сильным землетрясением у берегов префектуры Фукусима заявлялось ранее, составила 60 см, сообщает Channel News Asia 22 ноября.

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Согласно предупреждению о цунами, оповещение о котором было сделано ранее, высота волн цунами после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в море, в 60 километрах от города Иваки на побережье префектуры Фукусима около полуночи по Москве, составила 60 см.

Однако это не стало последним испытанием для Фукусимы на сегодня — в том же прибрежном Иваки начался пожар на нефтяном комплексе компании Kureha. Неизвестно. связано ли данное событие с произошедшим землетрясением.

Префектура Фукусима была разрушена в результате сильнейшего в Японии землетрясения магнитудой 9,1 и последовавшего за ним цунами 11 марта 2011 года. Число жертв катастрофы составило около 16 тыс. человек, в результате цунами произошла авария на АЭС «Фукусима-1», которая привела к радиоактивному заражению района. Атомная электростанция на данный момент остановлена, многие последствия удара стихии 2011 года не преодолены в префектуре до сих пор.