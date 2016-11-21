Токио, 22 ноября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. В японской префектуре Фукусима объявлена угроза цунами из-за сильного землетрясения магнитудой 7,3, зафиксированного у берегов префектуры, сообщает телеканал NHK.

Thenational.ae Цунами

В ряде населенных пунктов жителям предписано покинуть свои дома и освободить береговую линию. Волна цунами высотой 3 метра достигнет берега в ближайшее время — так же, как и пять лет назад, под ударом окажется Фукусима.

Также угроза цунами объявлена в других восточных префектурах. В компании-операторе атомной станции «Фукусима-1» заявили, что проверят, не пострадала ли в результате цунами АЭС.

Напомним, в 23:59 мск подземные толчки были зарегистрированы примерно в 60 километрах к востоку от прибрежного города Иваки. Очаг землетрясения магнитудой 7,3 залегал на глубине 10 километров.

11 марта 2011 года землетрясение и последовавший за ним удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы на АЭС «Фукусима-1», что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.