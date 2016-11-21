Минск, 22 ноября, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Для каждого проблемного сельскохозяйственного предприятия будет разработана дорожная карта. Об этом 21 ноября заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков по итогам поездки по Брестской области, сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«Мы определились, что буквально до конца года по всем ключевым, требующим решения позициям будет выработана дорожная карта: как по этим предприятиям поступать, как выводить из сложного финансового положения. Есть разные подходы — досудебные процедуры, послесудебные, антикризисного управления, санации предприятий — все эти наборы инструментов присутствуют, и мы очень тщательно эти вопросы посмотрели», — сообщил Кобяков. В правительстве Белоруссии пришли к мнению, что «вывод проблемных сельхозорганизаций на безубыточную работу — процесс сложный». Кобяков, говоря о финансовом оздоровлении таких организаций, отметил, что работы предстоит еще много.

«Мы практически прошли только четверть пути с точки зрения реализации этих указов. Непростая работа, требующая индивидуального подхода к каждому из сельхозпредприятий, которое находится в сложном финансовом состоянии. Общего, шаблонного решения, каких-то единых рецептов здесь нет. Требуется ювелирная и индивидуальная работа», — заявил Кобяков.

Он также посетил ряд промышленных предприятий области. В частности, на ОАО «Инструментальный завод «СИТОМО» был рассмотрен вопрос о результативности принимаемых мер по улучшению финансово-экономического состояния предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата в январе-октябре 2016 года ВВП упал на 2,8% при запланированном годовом росте «не менее чем на 0,3%». При этом производство сельхозпродукции за данный период выросло на 3,8%.

Также напомним, 18 ноября Александр Лукашенко заслушал доклад о реорганизации колхозов и констатировал «зуд такой в правительстве» и заявил: «Сколько бы мы ни модернизировали хозяйства, сколько бы мы их ни называли по-новому, от этого ведь ничего не изменится, пока мы их не поддержим финансово, экономически, организационно. Пока мы их не заставим наконец работать. Толку не будет от того, что мы изменим название».

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