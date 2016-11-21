Минск, 22 ноября, 2016, 00:30 — ИА Регнум. В Минске 21 ноября делегация Комитета по политике и безопасности Совета ЕС провела ряд встреч с властями и оппозицией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

William Murphy Евросоюз

После переговоров в резиденции президента с Александром Лукашенко и руководством МИД в лице Владимира Макея и его заместительницы, курирующей западный вектор белорусской «многовекторности» Елены Купчиной, делегация ЕС направилась на встречу с представителями прозападной оппозиции. Последняя была представлена лидерами Партии Белорусского народного фронта, Объединённой гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусской социал-демократической партии «Громада», а также Товариществом белорусского языка им. Ф. Скорины и других общественных организаций.

Делегация ЕС во время всех встреч выслушивала стороны, уделяя особое внимание предложениям сотрудничества. Власти обещали предоставить комфортные условия западным инвесторам в ещё не построенном Китайско-белорусском парке «Великий камень», предлагали свои услуги по организации переговоров с Россией на «минской площадке» и даже по организации нового миропорядка, просили оказать содействие в выделении кредита МВФ и вступлению в ВТО, указывал на выгоды от снятия ограничений во взаимной торговле и многофункциональной роли Белоруссии как «моста между Востоком и Западом».

Председатель Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Уолтер Стивенс заверил руководство постсоветской республики в конструктивном настрое Брюсселя. Так как профиль деятельности делегации был не экономический, во время переговоров обсуждались преимущественно политические вопросы. В частности, были подняты темы выполнения официальным Минском рекомендаций ОБСЕ по итогам наблюдения за президентской кампанией 2015 года и парламентской кампанией 2016 года. Руководство Белоруссии интересовали в большей мере возможности меркантильные вопросы, а именно — оказание помощи во время очередного кризиса и ориентированные на будущее проекты делового сотрудничества.

Во время встречи с прозападной оппозицией делегация ЕС заверила собравшихся в своей поддержке. Оппозиционеры не упустили возможность пожаловаться на притеснения властей. Члены делегации дали понять, что Брюссель будет вести прямые переговоры с официальным Минском и некоторые прежние схемы отношений с прозападной оппозицией утратили актуальность.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Минске во время переговоров с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Александр Лукашенко выразил озабоченность нарастающим антагонизмом между Евросоюзом Россией, предложив минскую переговорную площадку для урегулирования двусторонних разногласий и даже для построения нового мирового миропорядка. Он подчеркнул: «Для нас одинаково важны стратегические отношения с Россией и Китаем, устойчивое взаимодействие с ЕС и США, развитие двусторонних связей со странами Ближнего Востока, Латинской Америки, Средней Азии и Африки».

Напомним, Делегация Комитета по политике и безопасности Совета Евросоюза в составе около 30 человек впервые прибыла в Белоруссию с целью заслушать предложения властей и прозападной оппозиции по улучшению отношений с ЕС. До этого, 6−7 апреля в Брюсселе и 16−17 ноября в Минске прошил заседания Координационной группы ЕС—Белоруссия.

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