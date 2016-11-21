Кабул, 22 ноября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. В шиитской мечети Бакир Олум в Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщают афганские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

Сообщается, что взрыв прогремел в мечети Бакир Олум, расположенной в районе Дар-уль-Аман. По последним данным, погибли более 40 человек, среди погибших есть дети. Ещё 50 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка «Талибан"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что не причастна к теракту и осуждает взрыв в мечети.