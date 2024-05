Рим, 21 ноября, 2016, 23:55 — ИА Регнум.



Pava Вслед за Великобританией

Итальянский референдум не дает покоя ведущим изданиям мира, таким как Financial Times и даже Wall Street Journal. Оба издания посвятили свои статьи в понедельник, 21 ноября, предстоящему референдуму в Италии, который состоится 4 декабря, и проанализировали возможные экономические и политические последствиях голосования. Оба издания указывают на то, что результаты голосования представляют потенциальные риски для зоны евро. The Wall Street Journal выдвигает на первый план риски для инвесторов, которые «готовятся к бунту», в то время как Financial Times публикует комментарий журналиста Вольфганга Мунхау, который говорит, что после референдума возможен новый кризис в зоне евро. В случае провала референдума, Мунхау предсказывает «последовательность событий, которые могут поставить под сомнение членство Италии в зоне евро».

И на это, кроме самого референдума, есть и другие причины. Первой из них являются слабые экономические показатели страны, которая потеряла 5% производительности из-за принятия евро в 1999 году, в то время как в Германии и Франции производительность выросла на 10%. Вторая причина, по мнению немецкого журналиста, «провал самого ЕС», который не смог построить реальный экономический и банковский союз после кризиса 2010−2012 годов и вместо этого ввел режим строгой экономии. Эти два фактора в совокупности, как считает обозреватель, привели к росту популизма в Европе. В связи с этим, объясняет автор, референдум может ускорить путь к выходу из зоны евро, о котором только и говорит итальянская оппозиция.

В случае если референдум не пройдет, снова будет трясти банковские акции, толкая спреды, нас ждёт дальнейшее ослабление евро, — пишет Wall Street Journal. Недавние опросы, которые говорят о том, что может победить «нет», заставили нервничать инвесторов. Но «продажи» на рынках в случае победы «нет» могут быть короткими, как это случилось после голосования в США и новости о Brexit. Кроме того, как объясняет Wall Street Journal, политические последствия референдума могут быть менее серьезными, если бы правительство Италии было более надежным в текущих делах, а поддержка партии «Движение 5 звезд» со стороны населения пошла бы на спад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам 42 опросов, проведённых 15 разными социологическими компаниями, премьер-министр Италии Маттео Ренци проигрывает референдум. Так, по данным газеты La Repubblica, за реформы планируют проголосовать 34% респондентов, против — 41%, еще 25% затруднились с ответом. La Stampa пишет, что 46% их респондентов поддерживают реформы, 54% — выступают против.

Реформы направлены на упрощение двухпалатной системы парламента, сокращение числа сенаторов, а также их полномочий и в целом децентрализации власти в стране.