Рим, 21 ноября, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Возможность для священников прощать грех аборта была дана в экстраординарной форме папой римским Франциском в честь юбилейного периода католической церкви. Теперь это правило становится «постоянным» по воле самого понтифика. Юбилейный год католической церкви, год, посвященный Божественному милосердию, папа римский торжественно закрыл в воскресенье 20 ноября.

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В Апостольском послании Misericordia et Misera папа написал: «Никакие препятствия не стоят между просьбой о примирении и прощением Бога, позволяю отныне всем священникам, в силу их власти, возможность отпустить грех аборта тем, кто его совершил. Как это было предоставлено в юбилейный период, в настоящее время эта возможность расширяется во времени».

«Я хотел бы подчеркнуть, что аборт является тяжким грехом, потому что накладывает конец невинной жизни, — добавил понтифик. — С одинаковой силой, однако, я могу и я должен сказать, что нет никакого греха, которого милость Божья не может достичь и уничтожить, когда она встречает покаянное сердце, которое просит о примирении с Отцом».

В тексте, который завершает юбилейный Год милосердия, папа римский также постановил о создании Всемирного дня бедных, а также Дня прощения в четвертое воскресенье Великого поста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юбилейный (внеочередной) год католической церкви, Год божественного милосердия, проходил с 8 декабря 2015 года по 20 ноября 2016 года в память 50-й годовщины окончания Второго Ватиканского собора. Впервые Святой год был отмечен в 1300 году по постановлению папы Бонифация VIII. Юбилейные годы должны были отмечаться каждые сто лет в начале нового столетия. Затем было решено праздновать юбилейный годы каждые 50 лет, а потом каждые 33.

В 1470 году по постановлению папы Павла Второго Святые годы стали праздновать через 25 лет. Католики отмечают также внеочередные Святые годы.