Москва, 21 ноября, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Московский государственный университет им. Ломоносова в 2017 году откроет новый факультет, который будет готовить специалистов для работы в области космических исследований, заявил ректор университета Виктор Садовничий на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».

Ryan Wick Космические исследования

По словам Садовничего, факультет не будет заниматься подготовкой космонавтов, он будет готовить специалистов для работы в области космических исследований. Такой факультет начнет работать с 2017 года.

Попутно ректор МГУ напомнил, что сотрудники университета уже запустили на орбиту шесть космических спутников, а космической отрасли в целом необходимо большее количество профильных специалистов.