Хельсинки, 21 ноября, 2016, 23:23 — ИА Регнум. В столице Финляндии Хельсинки в 2017 году будет создан центр по борьбе с киберугрозами. В проекте принимают участие США и отдельные члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и страны Прибалтики, сообщает сегодня, 21 ноября, финский национальный вещатель Yle.

Perspecsys Photos Борьба с киберугрозой

Задачей нового центра станет повышение готовности Европейского союза отражать киберугрозы. Кроме того, 11 стран-участниц намерены таким образом укрепить сотрудничество с НАТО.

Финское правительство представит на рассмотрение парламента предложение о создании центра весной 2017 года. Ежегодный бюджет центра составит 2 млн евро. По информации издания, Финляндия покроет значительную долю этой суммы.

Напомним, что летом этого года в рамках саммита альянса в Варшаве (Польша) была принята «Совместная декларация руководителей ЕС-НАТО», в которой отмечается, что военный блок НАТО и Европейский союз собираются в 2017 и 2018 годах провести параллельные учения по противодействию гибридным угрозам. В документе говорится, что ЕС и альянс намерены вместе работать над анализом, предупреждением и ранним обнаружением гибридных угроз, своевременно обмениваться информацией и разведданными.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Александровский институт Хельсинкского университета опубликовал результаты исследовательского проекта «Россия и гибридная война». В докладе проанализированы военный потенциал России, внешняя политика и политика обороны и безопасности страны. В частности, финские эксперты анализируют методы ведения Россией «информационной войны», а также то, как страна создает «свой образ сверхдержавы».

Отметим, ранее руководитель правительственной службы по коммуникациям Маркку Мантила в интервью агентству Reuters заявил о том, что в Финляндии отмечают рост информационных атак со стороны Кремля. За последние несколько лет финские власти выявили порядка 20 случаев очевидных информационных кампаний против Финляндии. Кроме того, ещё в 30 случаях можно говорить о подобных операциях с высокой долей вероятности.