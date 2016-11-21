Париж, 21 ноября, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Парижская прокуратура начала расследование по факту утечки документа, содержавшего конфиденциальную оборонную информацию, в руки журналистов газеты Monde в ходе их беседы с президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает «Франс Пресс».

Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

По информации издания, ссылающегося на судебные источники, поводом для беспокойства прокуратуры стал один из материалов Monde, опубликованный 24 августа 2015 года. Авторы статьи Жерар Даве и Фабрис Льом заявили, что беседовали с Франсуа Олландом в Елисейском дворце и загадочным образом плучили в руки копию секретного военного документа, касающегося планов военного удара по Сирии в августе-сентябре 2013 года.

Стоит отметить, что 11 ноября правые депутаты французского парламента запустили процедуру импичмента Олланда, которого они обвинили в разглашении государственной тайны.