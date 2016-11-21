В Париже начато следствие о разглашении оборонной тайны Франсуа Олландом
Париж, 21 ноября, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Парижская прокуратура начала расследование по факту утечки документа, содержавшего конфиденциальную оборонную информацию, в руки журналистов газеты Monde в ходе их беседы с президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает «Франс Пресс».
По информации издания, ссылающегося на судебные источники, поводом для беспокойства прокуратуры стал один из материалов Monde, опубликованный 24 августа 2015 года. Авторы статьи Жерар Даве и Фабрис Льом заявили, что беседовали с Франсуа Олландом в Елисейском дворце и загадочным образом плучили в руки копию секретного военного документа, касающегося планов военного удара по Сирии в августе-сентябре 2013 года.
Стоит отметить, что 11 ноября правые депутаты французского парламента запустили процедуру импичмента Олланда, которого они обвинили в разглашении государственной тайны.