Москва, 21 ноября, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похитили на территории Крыма двух российских военных и вывезли их на территорию Николаевской области Украины. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

chap15 Похищение

Сообщается, что 20 ноября около 13:00 по московскому времени сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли с территории Крыма на территорию Николаевской области Украины российских военнослужащих: прапорщика Одинцова Максима Евгеньевича и младшего сержанта контрактной службы Баранова Александра Вячеславовича.

По предварительным данным, украинские спецслужбы предпринимают попытки сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное дело о якобы совершенных преступлениях против Украины.

В российском военном ведомстве не исключают, что для получения «нужных» признательных показаний на похищенных российских военных будут оказывать психологическое и физическое воздействие.

«Считаем данные действия украинских спецслужб в отношении российских граждан очередной грубой провокацией и требуем их немедленного возвращения на территорию Российской Федерации», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Каким образом сотрудники СБУ смогли осуществить похищение российских военных на территории Крыма, не уточняется.