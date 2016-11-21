Липецк, 21 ноября, 2016, 22:46 — ИА Регнум. В Липецке 37-летнему священнику вынесен приговор в изнасиловании местной жительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

AlexVan Тюрьма

В мае 2015 года женатый настоятель одного из липецких храмов совершил преступление в отношении 32-летней женщины, с которой поддерживал близкие отношения. Узнав о том, что у ее сожителя уже есть жена, она пыталась разорвать отношения, против чего был подозреваемый. В ночь с 4 на 5 мая 2015 года его пустили в квартиру малолетние дети его знакомой. Уложив их спать и дождавшись возвращения хозяйки квартиры, он избил и изнасиловал женщину, после чего стал ей угрожать. После обращения в полицию женщину и ее семью взяли под государственную защиту. В ходе расследования появилась новая потерпевшая: другая знакомая, с которой обвиняемый поддерживал отношения в 2014 году, заявила, что он несколько раз угрожал ей убийством — он угрожал ей ножом, а один раз направил на нее заряженный арбалет.

В ходе расследования уголовного дела подсудимый давать показания отказался. Следователям пришлось допросить более 20 свидетелей, в том числе несовершеннолетние, при работе с которыми участвовал социальный педагог. Собранные следователями доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора.

Священник признан виновным в совершении преступления по статье «Изнасилование». По инкриминируемой ему следствием статье «Угроза убийством, при которой имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» уголовное преследование прекращено, так как истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также в пользу потерпевших с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мужчина был известным в регионе медийным лицом, но часто вел себя неподобающе для священнослужителя, о чем свидетельствовали и материалы, а его странице в соцсети — правда, почти вся информация была оттуда удалена, когда началось расследование.