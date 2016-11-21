Мадрид, 21 ноября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. «Достали» — это самое точное слово для передачи чувств, которые питает Реджеп Эрдоган по отношению к ЕС. Ему надоело стучаться в дверь Содружества, и он решил пойти в то сообщество, где для него ворота открыты — в ШОС, — описывает положение вещей стамбульский корреспондент издания Риккардо Хинес. — «Брекзит», по словам главы Турции, был хорошим вариантом решения проблемы Великобритании, который она использовала на сто процентов. Подобные явления могут происходить и в других странах, и Турция в этих условиях тоже должна чувствовать себя комфортно».

Турция и Евросоюз

Автор обращает внимание на то, что «слова Эрдогана прозвучали накануне запланированных Европейской комиссией на четверг слушаний по вопросу о целесообразности приостановки переговоров по принятию Турции в ЕС. Эрдоган сказал, что Анкаре морочат голову с вступлением уже 53 года. Судя по действиям турецкого лидера, он уже для себя решил «вступать или не вступать»: ожидается, что весной 2017-го в стране будет проведен референдум о восстановлении смертной казни, меры наказания, в Евросоюзе недопустимой. Значит, Анкара уйдет еще дальше от ЕС и еще сильнее приблизится к ШОС. Баланс сил в Европе и мире все больше нарушается».