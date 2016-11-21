Мадрид, 21 ноября, 2016, 22:24 — ИА Регнум. «До этого самая заметная попытка создания европейской армии была в 1950-м, — окунается в историю вопроса берлинский корреспондент газеты Энрике Сербето. — Однако помешали тлеющие угли Второй мировой: Германия в тот момент еще была лишена права иметь армию, да и Америка прямиком вмешалась в процесс реализации этой идеи, сделав все, чтобы осуществление ее стало невозможным. На прошлой неделе встречавшиеся в Берлине пятеро глав ведущих евростран согласились с тем, чтобы запустить в действие предусмотренную Лиссабонским соглашением статью о создании объединенных вооруженных сил Сообщества».

Шведский стол

Автор сетует на то, что «Америка видит все, что происходит на восточных границах ЕС (на Украине и на Ближнем Востоке) совсем не так, как видят это европейцы. Дожидаться, когда Трамп пришлет записку: «America is first», подтверждающую неизменность курса, проводимого до него, нет смысла. Германия, Италия, Испания и Франция уже готовы начать».

С чего начнется, пока — тайна за семью печатями, возможно, даже для самих политиков-инициаторов. Журналисту, на основании имеющихся у него сведений, ясно одно — «Это будет модель фуршета. Этакий шведский стол: поучаствовать в нем смогут и те, кто, образно выражаясь, сильно голоден, и те, кто немного хочет поесть, — каждый утолит свой голод в нужной степени, каждый поучаствует, чем и как может, и получит столько гарантий, сколько необходимо».

Будет ли Штатам на этом фуршете ответ: «На вас не накрывали», если упомянутую выше записку они пришлют, автор предсказывать не берется.