Киев, 21 ноября, 2016, 22:18 — ИА Регнум. В Киеве на площади Независимости радикалы из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Белого молота» устроили акцию протеста, посвященную третьей годовщине Евромайдана. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщают украинские СМИ.

Mstyslav Chernov Unframe Беспорядки в Киеве

Боевики заявили, что собрались на вече в честь третьей годовщины Евромайдана. Сперва они собрались на Европейской площади, чтобы зажечь там автомобильные покрышки. Однако, полиция помешала боевикам и начала задерживать зачинщиков беспорядков. Произошли столкновения.

Боевики направились на площадь Независимости и там смогли поджечь покрышки. Одна из групп боевиков разгромила офис партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

В Киеве предприняты повышенные меры безопасности, порядок в городе пытаются поддерживать шесть тысяч полицейских.

Три года назад протесты на Евромайдане привели к тому, что в феврале 2014 года оппозиционные партии при прямой поддержке США осуществили силовой захват власти. После этого Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией, на юго-востоке Украины началась гражданская война. Экономическое состояние Украины заметно ухудшилось, социальные противоречия в обществе нарастают.