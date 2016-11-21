Лондон, 21 ноября, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Британский министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис встретился с Мишелем Бранье, главным переговорщиком от ЕС, сообщает 21 ноября Reuters.

Alexas_Fotos Великобритания и Евросоюз

Великобритания надеется, что встреча Бранье и Дэвиса «заложит основы для конструктивного диалога».

Также Дэвис проведет на этой неделе встречи в Брюсселе и Страсбурге с ведущими фигурами ЕС, пока задача — создать почву для «гладкого и упорядоченного выхода». Чиновники ЕС настаивают на том, что никакие переговоры невозможны, пока не инициирована 50-я статья Лиссабонского договора.

«Я уверен, что, работая вместе, мы сможем достичь такого соглашения, которое устроит и Великобританию, и ЕС», — заявил Дэвис.

Премьер-министр Тереза Мэй, заявила, что инициирует 50-ю статью Лиссабонского договора в конце марта 2017 года. Однако, Мэй и ее правительство надеются договориться с ЕС о наиболее благоприятных для Британии условиях — запрет на миграцию, но свободную торговлю. Чиновники ЕС на такое желание смотрят скептически.

Напомним, 23 июня на референдуме Великобритания проголосовала за выход страны из ЕС, для начала выхода требуется инициировать формальную процедуру, предусмотренную 50-й статьей Лиссабонского протокола.