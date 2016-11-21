Алеппо, Сирия, 21 ноября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Отряды так называемой вооруженной сирийской оппозиции обстреляли миссию Организации Объединенных Наций в западном Алеппо. Об этом сегодня, 21 ноября, заявил журналистам помощник специального посланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

Freedom House Сирийский боевик

Он заявил, что офис миссии ООН в Алеппо был атакован группировкой вооруженной оппозиции. «Мы эвакуировали персонал. Нам пришлось переместить людей, и мы рассчитываем вернуться в западный Алеппо. В настоящий момент у нас не хватает международного персонала в западном Алеппо. Они были перемещены в Хомс и Дамаск», — сказал Эгеланн.

Представитель миссии ООН не назвал группировку, которая атаковала миротворцев.

Стоит отметить, что сегодня заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что Эгеланн не справился с поставленными перед ним задачами по урегулированию гуманитарного кризиса в арабской республике.