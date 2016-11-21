Калуга, 21 ноября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Ситуация вокруг городского рынка Калуги стала входить в конструктивное русло. Об этом сегодня, 21 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM член комитета городской думы Калуги по территориальному развитию, депутат Яков Казацкий.

Фото Якова Казацкого Предпринимателей убеждают действовать правовыми методами

По его словам, с 15 часов дня он находится на калужском городском рынке, где внимательно выслушал все претензии предпринимателей. Выяснилось, что договоров аренды на продолжение торговли на этом рынке ни у кого из них нет. Других законных оснований для торговли так же.

Казацкий также уверяет, что прибывший на рынок председатель комитета по развитию сферы услуги рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений городской управы Калуги Дмитрий Иванов в спокойной обстановке разъяснил собравшимся позицию городских властей и подробно ответил на вопросы предпринимателей.

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Точку в этом деле поставил начальник УВД МВД России по городу Калуге Станислав Орехов, разъяснивший собравшимся правовые основания для демонтажа рынка. Депутат уверяет, что, несмотря на нервозное состояние, противодействия полиции со стороны предпринимателей не было. Рынок начали демонтировать. Работы планируется завершить к полуночи 21 ноября.

В настоящее время Казацкий находится на рынке и следит за тем, чтобы не повторилась вчерашняя ситуация противостояния предпринимателей и работников городской управы.

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Между тем, ситуацию с городским рынком прокомментировал адвокат Андрей Мучкин. По его мнению, ликвидация рынка в центре Калуги связана с тем, что рынок находится в исторически сложившемся удобном для торговли месте, к которому пролегают все маршруты общественного транспорта.

«Именно вокруг Центрального рынка собралась «куча разноликих торговых центров», где народ глазеет на товар, но не шибко его покупает, так как рядом на рынке товар дешевле. Убери рынок — и народ потянется в новомодные новоделы, где в цену товара уже включена солидная арендная плата. Уничтожение рынка в первую очередь выгодно именно владельцам окружающих его торговых площадей», — считает юрист.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение властей о сносе городского рынка поставило многих калужских индивидуальных предпринимателей на грань банкротства. Они письменно обратилась к прокурору области с просьбой поддержать их гражданскую инициативу по реализации конституционного права на проведение публичных слушаний по предполагаемому сносу Центрального рынка, а также организовать прокурорскую проверку решений, на основании которых горуправа закрывает данный рынок в Калуге.

Предприниматели утверждают, что региональные и муниципальные власти игнорируют не только поручения президента России, но и требования законодательства в отношении малого бизнеса. Только в Калуге за два года городскими властями ликвидировано более 500 НТО, более трех тысяч человек остались без работы, десятки мелких местных производителей потеряли возможность сбыта своей продукции.

По мнению калужского предпринимательского сообщества, в условиях экономических санкций, при поставленной задаче скорейшего импортозамещения, такое поведение калужских властей выглядит по меньшей мере неразумно.

Между тем, калужские власти поспешили заявить местным СМИ о конкурсе по благоустройству территории подлежащего сносу Центрального рынка. Особое внимание чиновники решили уделить так называемым зонам площадок для семейного отдыха, для занятия спортом и активными играми и фонтанам. В частности рассматривается предложение по размещению в новой зеленой зоне бюстов известных калужан и иных персон, внесших серьезный вклад в развитие города. Затягивать весь процесс городские власти не намерены. Уже сейчас есть рабочее предложение, предусматривающее строительство парка, начало которого назначено на весну 2017 года.

Ранее в поддержку сохранения Центрального рынка в Калуге на улице Кирова организаторами пикета было собрано более 4500 подписей горожан. Пикет прошел организованно и без эксцессов. Многие из собравшихся заявили журналистам о том, что если власти их не услышат, то они решительно выскажутся о вотуме недоверия городскому голове Константину Горобцову и будут жаловаться в приемную президента Российской Федерации.

Пикетирующие предложили властям провести референдум среди калужан, чтобы выяснить их мнение: нужен ли рынок в центре города, а также отложить перенос вещевого рынка на полгода, так как многие коммерсанты «влезли в долги», набрали коммерческих кредитов, закупив товары для предновогодней торговли. Впрочем, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов заявил, что у торговцев с Центрального рынка есть альтернатива. В связи с реорганизаций городского рынка он рекомендовал для торговли семь оборудованных площадок в разных районах Калуги. Однако предложение властей явно не устраивает пикетчиков. Многие коммерческие точки для торговли не подходят из-за их значительной отдаленности от центра города и неухоженности. К тому же предприниматели, годами торговавшие на Центральном рынке, опасаются, что их просто «заманивают» в пустующие без особого внимания со стороны покупателей торговые центры якобы недорогой арендой, чтобы впоследствии взвинтить цены на места для торговли под крышей этих самых центров. Однако властям, похоже, безразлично было мнение калужан. К собравшимся на пикет никто из чиновников и депутатов не пришел. Сторонятся проблемы даже те, кто по долгу службы и совести обязан защищать людей — областные уполномоченные по правам человека и предпринимателей. Впрочем, не каждый госслужащий области решится оспорить губернаторское решение.

Ведь идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги три года назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Он предложил городским властям вместо рынка оборудовать дендропарк.