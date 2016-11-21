Сеул, 21 ноября, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Южной Корее придется принять идею об увеличении военного бюджета, если такие сигналы будут исходить из будущей администрации Дональда Трампа, заявил министр Южной Кореи, сообщает 21 ноября Reuters.

Военнослужащий Южной Кореи

Увеличение военных расходов означало бы урезание других статей бюджета, что создает дилемму для правительства, заявил Чан Мьенгджин, министр Южной Кореи по вопросам военных закупок.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что готов вывести американские войска из Южной Кореи, если Сеул не будет вкладываться в их содержание. Он также сказал, что рассмотрит вопрос о предоставлении возможности для Южной Кореи и Японии создать собственное ядерное оружие, дабы не полагаться на США в вопросах обороны.

Министр Чан, выступая в центре стратегических и международных исследований, подчеркнул, что Южная Корея играет важную стратегическую роль в обороне США не только от Северной Кореи, но также и от Китая и России.

«Если со стороны избранного президента Трампа и его администрации последует сигнал, что Южная Корея должна тратить на свою оборону больше средств, то Сеул неизбежно примет эти условия», — заявил министр.

На следующий год, Южная Корея планирует потратить около 40 миллиардов долларов на модернизацию армии.

Министр подчеркнул, что для увеличения военного бюджета придется урезать другие расходы, однако он понимает приоритет именно военной сферы.

Так как Сеул придерживается не-ядерного статуса, то упор в его военной политике будет сделан на систему ПРО, в этой связи Чан призвал у увеличению сотрудничества между Южной Кореей и США по линии военных технологий, продажа которых с американской стороны ограничена.

Напомним, в Южной Корее расположен крупный американский воинский контингент в размере 28 000 американских солдат, Суел выделяет 800 миллионов долларов на его содержание, что покрывает 40% всех расходов. Также государство является союзником США в регионе уже на протяжении почти 70 лет.