Ленинградская область, 21 ноября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области попросили Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) освободить регион от многомиллионного штрафа за неполное освоение федеральных субсидий, направленных на строительство дорожных объектов. Об этом сегодня, 21 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

CT M Дорога

Ленобласть должна была выплатить почти треть выделенных на дороги федеральных средств — 284 млн рублей — в виде штрафа за их неполное освоение. Об этом ранее сообщал экс-глава комитета по дорожному хозяйству Михаил Козьминых.

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Чтобы уладить конфликтную ситуацию, вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил Москвин встретился с главой Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом. Главный козырь Ленобласти заключается в допсоглашении, заключенном между регионом и Росавтодором в декабре 2014 года, согласно которому штраф накладывается только в случае, если не выполняются исключительно целевые показатели освоения средств. После встречи областных и федеральных чиновников власти региона отправили в Росавтодор письмо по этому вопросу, ответ на которое Ленобласть получит приблизительно через две недели.

«На встрече представители Росавтодора пояснили, при выполнении каких условий, региону не придется платить штраф. Соглашение было подписано в 2013 году, дополнительное соглашение — в декабре 2014-го. Согласно ему, если Ленобласть выполнит нормативы сдачи по строительству дорог на федеральные деньги, то может не платить штраф. Ранее комитет по дорожному хозяйству представил не совсем корректную статистику. Мы написали письмо, в котором изложили нашу позицию по поводу уплаты штрафа, и приложили корректную статистику», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В письме в адрес Росавтодора власти Ленобласти указали на объективные причины, помешавшие своевременной реализации проектов, и попросили освободить регион от штрафных санкций.

«Одновременно заверяю, что Ленинградской областью будут приложены максимальные усилия по достижению значений показателей результативности использования средств федерального бюджета, как в текущем, так и в последующих годах», — сказано в письме за подписью Михаила Москвина.

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Ранее сообщалось, что за неосвоение 900 млн рублей власти Ленобласти должны выплатить 270 млн рублей (30% от предоставленных средств). Еще 14 млн штрафа необходимо заплатить за неосвоение 48 млн рублей, выделенных на строительство объектов муниципальной собственности.

Среди объектов, по которым регион не смог вовремя освоить выделенные субсидии, путепроводы в районе 3-го км участка Выборг-Каменногорск (подрядчик ООО «АБЗ-Котлы») и 11-го км участка Выборг-Каменногорск (ЗАО «Пилон»). Сумма контрактов составляет около 885 млн рублей и 920 млн рублей, соответственно. Кроме того, на полгода был перенесен ввод строящегося автомобильного виадука на дороге «Подъезд к городу Гатчина — 2» за 940 млн рублей, а также ряда муниципальных дорог после их реконструкции. В список отстающих объектов попал также виадук в Выборгском районе над станцией «Возрождение», по которому уже открыто рабочее движение.