Лондон, 21 ноября, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Стоимость барреля нефть марки Brent поставки января 2017 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась на 4,55% и достигла отметки $49,02 за баррель, свидетельствуют опубликованные итоги торгов.

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Причиной роста цен стали заявления руководства ряда стран ОПЕК и президента России Владимира Путина о высокой вероятности достижения соглашения между ними по ограничению объемов добычи.

Стоит отметить, что еще в сентябре 2016 года члены ОПЕК согласились с планами снижения добычи до уровня 33 млн баррелей в сутки.

Напомним, в организацию стран-производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) входят 14 стран, включая Венесуэлу и Саудовскую Аравию, но такие экспортеры, как Россия и Норвегия, придерживаются самостоятельной политики в вопросах регулирования объемов добычи и экспорта.