Ханты-Мансийск, 21 ноября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. В правительстве ХМАО-Югры 17 ноября был принят перечень государственного имущества, предназначенного к приватизации на ближайшие три года. В список вошли девять компаний, пять из которых в 2017 году планируется отдать в частные руки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте внутренних и внешних связей автономного округа.

Продажа с молотка

Югра на продажу. Кто больше?

По словам директора окружного департамента по управлению государственным имуществом Анатолия Уткина, проект документа прошел согласование с представителями общественных советов: «Продажа имущества будет осуществляться только путем аукционов. Это положительно скажется на увеличении доходной части бюджета автономного округа, потому что эти предприятия рентабельны».

Зачем продавать рентабельные активы, которые могут пополнить бюджетную копилку, Анатолий Уткин не пояснил, как и не ясно, какие общественные советы согласились на продажу в грядущем году государственной страховой компании «Югория» за 3,8 млрд рублей. Также с молотка пустят «Югорскую генерирующую компанию» за 298,6 млн рублей. Будут приватизированы «Югорская территориальная энергетической компания» (ЮТЭК) — 4,7 млрд рублей; «Югорская региональная электросетевая компания» (ЮРЭСК) — 1,8 млрд рублей (21,48% акций, принадлежащих Югре); ОАО «НижневартовскНИПИнефть» — 10,8 млн рублей. В 2018 и 2019 годах планируется приватизировать АО «Югра-плит» за 1,45 млрд рублей; АО «Югорский лесопромышленный холдинг» за 3,8 млрд рублей; ОАО «Северавтотранс» за 50,2 млн рублей; АО «Югорский рыбоводный завод» за 1,6 млрд рублей. В перечисленных предприятиях Югра сбрасывает все свои активы.

В правительстве округа отмечают, что номинальная стоимость всех пакетов акций, которые предстоит приватизировать за три года, составляет порядка 17 млрд рублей. Аукционы, планируется, принесут больше.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова считает грядущую приватизацию вкладом в повышение устойчивости окружного бюджета и новой возможностью для инвестиций и модернизации крупных предприятий Югры. «Для этого наступает подходящее время, эксперты отмечают повышенный интерес иностранных инвесторов как к российскому рынку в целом, так и его отдельным отраслям. Процесс приватизации активно разворачивается на федеральном уровне, и наши решения укладываются в этот тренд», — отметила глава региона.

А если иностранные инвесторы заинтересуются ЮРЭСК и ЮТЭК? Это практически электроснабжение всего автономного округа, стратегического для России?

Напомним, консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по доходам на 2017 год составил 221,2 млрд рублей. Дефицит сложился на 2017 год — 20,5 млрд. Собственные доходы бюджета автономного округа на 2017 год относительно составят 178,1 млрд рублей. И приватизация на весь трехлетний период составляет лишь 10% предполагаемых доходов на трехлетний период. Весомая, но капля в море.

Продажа ГСК «Югория»: избавление или оплошность?

ГСК «Югория» для ХМАО — очень хлопотный актив. Достаточно вспомнить, как в ноябре прошлого года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору ГСК «Югория» Алексею Семенихину: за ущерб в 11 млн рублей — девять месяцев лишения свободы. По версии следствия, оставшаяся часть ущерба в размере более 174 млн рублей причинена другим экс-руководителем компании Владимиром Волковым, который находится на данный момент в международном розыске.

Кроме того, в «Югорию», акционером которой является правительство ХМАО, в этом году вложились «всем тюменским миром» из фонда межрегиональной (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО) программы «Сотрудничество» на 4,297 млрд рублей для эмиссии акций. В пресс-службе «Югории» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что таким образом Тюменская область стала временно акционером страховщика. Благодаря данным финансовым вливаниям уставный капитал компании был увеличен с 3,85 до 8,15 млрд руб. После регистрации отчета о дополнительной эмиссии принадлежащие Тюменской области акции ГСК «Югория» переданы Ханты-Мансийскому автономному округу. Допэмиссия проводилась в рамках исполнения предписания Банка России.

По сути, компанию готовили к приватизации, приводя ее активы к законодательным требованиям для данного шага, говорят специалисты. По информации компании, ГСК «Югория» завершила 2015 год с прибылью 237 млн рублей. Генеральный директор Алексей Охлопков признался тогда, что компания впервые за четыре года получила прибыль. Правда, прибыль принесла продажа дочерней компании «Югория-Мед», твердили депутаты Тюменской области, которым было делегировано принятие решения о том, помогать «Югории» или нет в процессе подготовки к приватизации. Гендиректор компании уверяет: деньги, полученные от продажи «Югории-Мед», для снижения валютных рисков были размещены в еврооблигации, номинированные в долларах США, а также часть денежных средств была направлена на страховые выплаты.

Помочь государственной компании депутаты Тюменской области согласились после серьезной дискуссии. Главным был вопрос: зачем покупать акции ГСК «Югория» из общего котла трех регионов и затем возвращать их правительству ХМАО. Депутат Госдумы Владимир Сысоев обещал не просто проанализировать предмет межрегиональной сделки в финансовом плане, но и довести результаты анализа до сведения Генеральной прокуратуры.

Тогда губернатор Тюменской области Владимир Якушев разрешил спор между депутатами, напомнив: «Есть определенный порядок: проекты, изменения, объекты вносятся в программу «Сотрудничество» правительством ЯНАО и ХМАО. Есть определенный порядок, менять его никаких оснований нет. Не думаю о том, что органы исполнительной власти Югры, принимая данное решение, не понимают, какой цели они хотят достичь. Давайте придерживаться этих алгоритмов. Потому что любое движение у нас при нарушении сложившихся взаимоотношений между тремя субъектами всегда заканчивается не очень хорошо». Одним словом, «давайте жить дружно», как в мультике про кота Леопольда.

На «правительственном часе», который состоялся в думе ХМАО 16 ноября, глава ГСК Алексей Охлопков доложил, что по итогам девяти месяцев 2016 года прибыль ГСК «Югория» составила 172 млн рублей, передает пресс-служба компании. «Прогнозируемый результат 2016 года — 188 млн рублей. В течение 2016—2020 гг. ГСК «Югория» намерена достигнуть уровня рентабельности по чистой прибыли не менее 4% и увеличить свою долю на российском рынке страхования с 0,7% до 1−1,2%», — сообщил Алексей Охлопков.

О планах и задачах компании Охлопков высказался обнадеживающе: «Прежде всего, это существенный рост продаж и увеличение доли рынка в каждом из 50 субъектов России, где мы работаем. В ряде территорий мы должны быть компанией № 1, в других — входить в топ-3 или в топ-5». И, как говорится, «такая корова нужна самому», но собственник в лице правительства ХМАО пускает ее с молотка. Алексей Охлопков сказал, что «все в руках акционера». Но лично он, как топ-менеджер, не рекомендует проводить приватизацию компании в 2017 году, так как, с одной стороны, «Югория» в ближайшие годы будет расти в цене, а с другой, рыночная ситуация пока неблагоприятна для подобных решений. В любом случае такой социально значимый и весомый актив надо передавать только в самые надежные руки, все хорошо оценив и продумав. Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин в свою очередь тоже был оптимистичен, заявив, что потенциальные покупатели ГСК «Югория» уже есть.

Отдельно было сказано Охлопковым, что ГСК «Югория» намерена передать в собственность автономному округу акции АО «Ипотечное агентство Югры» и ОАО «Курорты Югры» общей стоимостью 4,75 млрд рублей.

Югра продает электричество

В рамках приватизации правительство ХМАО-Югры выставит активы ЮТЭК, ЮРЭСК (входит в ЮТЭК) и «Югорской генерирующей компании». Для этих целей в перечисленных компаниях проходит непростой процесс реструктуризации. Главное здесь — приватизация ЮТЭК как поставщика электроэнергии всей Югры. Помимо купли-продажи электрической энергии в централизованной и децентрализованных зонах электроснабжения, ЮТЭК осуществляет также прочую деятельность, связанную выполнением функций заказчика управления капитального строительства, сдачей в аренду техники и пр. ФАС предъявила к ЮТЭК требование по поводу вывода непрофильных активов. Впрочем, сильно «антимонопольщики» не настаивали, так как, согласно правительственной концепции, в 2017 году ЮТЭК должен быть окончательно реорганизован.

Отметим, что АО «ЮТЭК» впервые в истории в этом году выплатило правительству Югры, своему единственному акционеру, дивиденды в размере 150 млн рублей, что составляет 63,4% от чистой прибыли предприятия за 2015 год. Об этом сообщает пресс-служба компании. То есть о непривлекательности продажи электроэнергии речи нет. Хотя в 2014 году депутаты Тюменской облдумы возмущались, считая деньги, затраченные в ЮТЭК по программе «Содружество», уходом в прорву, «черную дыру». Есть непривлекательные активы, которые будет трудно реализовать, говорят многие. Но в целом ЮТЭК выровнялся и пошел в рост. Не спешно ли приватизируется, дробясь на кусочки, компания, которая начала приносить дивиденды? Директива департамента по управлению государственным имуществом Югры от 15 августа 2016 года гласит о выделении из ЮТЭК акционерных обществ «Югорская энергетическая компания», «Югорские коммунальные системы» и «Энергоактив». Формирование имущества выделяемых обществ осуществляется за счет АО «ЮТЭК». У каждой из выделяемых компаний уставной капитал составил 3,7 млрд рублей, гласит директива. Кроме того, пресс-служба ЮТЭК предупредила: с 1 декабря этого года АО «ЮТЭК» прекращает деятельность по передаче электроэнергии в децентрализованной зоне. Функции гарантирующего поставщика в населенных пунктах Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов передаются АО «Компания «ЮГ». Передача функций связана с реорганизацией компании ЮТЭК и созданием единого оператора энергоактивов в децентрализованной зоне.

Концепция реорганизации состоит из направлений сбыт в централизованной зоне (ОАО «ЮТЭК»); децентрализованная зона (консолидация активов генерации, передачи и реализации электрической энергии в децентрализованной зоне); сети (консолидация сетевых активов ОАО «ЮРЭСК», дочерних и зависимых обществ ОАО «ЮТЭК», занимающихся ремонтом и обслуживаем электросетевого хозяйства, и 50% ОАО «ЮТЭК-РС»); коммунальные услуги (консолидация активов, связанных с коммунальным хозяйством); прочая деятельность (активы, позволяющие осуществлять функции службы заказчика управления капитального строительства, сдачу специализированной техники в аренду и пр.). Сама концепция еще в 215 году опубликована на сайте правительства автономного округа и два года обсуждалась.

Активы будут передаваться сперва правительству Югры, и только потом будут приниматься решения, что конкретно подлежит приватизации. Реструктуризацию планируют завершить не ранее первого квартала 2017 года. Далее сложная процедура предаукционной подготовки. И вряд ли в будущем году бюджет Югры получит желаемые деньги от продажи хотя бы от одного из выделенных из ЮТЭК подразделений, говорят эксперты. И весьма кулуарно. Местные издания пестрят «источниками, близкими к правительству ХМАО», и безымянными экспертами. К примеру, в «Правде УрФО»: «Как считает источник, близкий к ЮТЭК, деятельность АО «Компания ЮГ» в большей степени носит не коммерческий, а социальный характер, поэтому обременение таким активом энергосбытового бизнеса может отпугнуть потенциальных интересантов».

Науку — в свободное плавание

ОАО «НижневартовскНИПИнефть» решает комплексные задачи обустройства нефтяных и газовых месторождений, расположенных в регионах с различными природными условиями и отличающихся насыщенной промышленной инфраструктурой. Основным своим богатством ученые — геологи и нефтяники — называют кадры. Институт планируется продать за 11 млн рублей. Чистая прибыль от научной мысли составила 10,5 млн рублей в минувшем году, судя по финансовому отчету. НИПИ еще и выплачивает дивиденды. Но лирика и печаль заключается не в этом, а как сказал некий аноним в интернете: «Вот только вопрос, кому нужен НвНИПИнефть? Крупному нефтяному бизнесу? Навряд ли, они и так могут отжать цены на тендерах и отдать по себестоимости ПИР на объекты свои (чтобы проектировщики могли штаны поддержать), ну может крупному не нефтяному бизнесу… Рентабельность бизнеса неинтересна тем, кто знает, где больше можно заработать. На рынке сильная конкуренция, ограничиваясь даже одним округом Югра, не считая Тюмень. Большая часть бизнесменов в России заинтересована извлечь максимум прибыли из бизнеса, не вкладываясь в него».

И, скорее всего, в этом загвоздка недовольства и вопросами по приватизации прибыльных активов, только начавших отдавать ранее вложенные в них средства. Тем более в пору, когда бюджет Югры верстается с оглядкой на 40 долларов за баррель, грядет повышение налога на добычу полезных ископаемых и ожидается дополнительный процент налога на прибыль в федеральный центр.