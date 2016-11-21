Астана, 21 ноября, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Уровень добычи нефти на казахстанском нефтяном месторождении Кашаган, расположенном в северной части Каспийского моря, составляет более 75 тысяч баррелей в стуки. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на правительственном часе в Мажилисе (нижняя палата) парламента.

drpepperscott230 Добыча нефти

«28 сентября 2016 года возобновлена добыча нефти на месторождении Кашаган, 14 октября отгружена первая партия товарной нефти в трубопроводную систему КазТрансОйл и КТК, а также осуществлена поставка товарного газа в газопроводную систему «Интергаз — Центральная Азия». 1 ноября текущего года проект Кашаган вышел на уровень коммерческой добычи или, другими словами, на более чем 75 тыс. баррелей в сутки. То есть, я могу сегодня, пользуясь случаем, объявить о том, что коммерческая добыча, открытие месторождения осуществлено 1 ноября текущего года», — отчитался министр перед депутатами.

Честно говоря, заявление министра об открытии месторождения прозвучало довольно неожиданно, поскольку Канат Бозумбаев еще в сентябре 2016 года говорил о том, что официальное открытие месторождения состоится 23 октября. 12 октября министр вновь подтвердил: открытие состоится в конце октября.

«На Кашагане все идет своим путем, все нормально. Добыча не только началась, добыча, сегодня утром я смотрел, с четырех скважин активно идет, с дебетом где-то 90 тысяч баррелей суточных, и Болашак (завод) работает. Доналадка его, конечно, продолжается, потому что там все виды оборудования сейчас постепенно загружаются. Но товарная нефть вышла с завода Болашак очищенная, уже поступает, вчера по состоянию на вечер поступила в резервы КазТрансОйла. Теперь она будет там накапливаться поэтапно, и через какое-то время оператор, акционеры будут объявлять о первых экспортных контрактах», — сообщил министр.

Понятно, что общественность страны ждала какой-то праздничной церемонии с участием президента республики и заинтересованных лиц, но так и не дождалась. И только сегодня стало ясно, что открытием месторождения стал факт его выхода на уровень коммерческой добычи.

«По состоянию на 19 ноября текущего года добыто более чем 450 тысяч тонн нефти (на Кашагане — ИА REGNUM ), до конца года, до 31 декабря, ожидается добыть на этом месторождении более 1 млн 100 тысяч тонн нефти», — пообещал депутатам Бозумбаев.

Следует отметить также, что в июне 2016 года в Министерстве энергетики пообещали, что до конца года на Кашагане будет добыто порядка 500 тысяч тонн нефти. Теперь планы увеличились, что в корне не вяжется с другим заявлением министра Бозумбаева, сделанным в интервью российским СМИ. В частности, Бозумбаев сообщил, что Казахстан продолжит консультации с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) по части ограничения добычи нефти.

«Мы приветствуем ограничение добычи нефти. Казахстан уже ограничил свою добычу в этом году, то есть снизил ее значительно: в прошлом году мы добыли порядка 80 млн тонн, в этом году добудем порядка 76,5 млн тонн. Кашаган мы не будем останавливать, так как есть обязательства перед международными инвесторами, вложившими более 50 млрд долларов (3,1 трлн руб.). Поэтому добыча здесь будет расти, но не стремительно», — пояснил министр.

То есть увеличение планов добычи нефти на Кашагане в два раза — это не стремительный рост, если судить по словам министра Бозумбаева.

Напомним, геологические запасы Кашагана официально оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров. Месторождение Кашаган было открыто в 2000 году. Однако добыча началась только в сентябре 2013 года. Но была остановлена уже через две недели из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая утечка. Анализ, который проводился в течение нескольких месяцев, выявил наличие многочисленных микротрещин в трубопроводе, появившихся в результате воздействия на металл попутного газа с высоким содержанием серы.

В апреле 2014 года оператор проекта — консорциум North Caspian Operating Co (NCOC) — подтвердил необходимость полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая площадь которых составляла около 200 километров. В правительстве в свою очередь сообщили, что на замену труб уйдет не менее двух лет. Возобновление работы Кашаганского месторождения было намечено на 2016 год.

В феврале 2016 года национальная компания «КазМунайГаз» продала свою долю в Кашаганском проекте за 4,9 млн долларов (336,5 млн рублей). Как заявили тогда некоторые эксперты, причиной сделки стало разочарование инвесторов и долги компании.

Отметим, что Кашаган стал самым дорогим месторождением в мире: расходы на его освоение с первоначальных 10,3 млрд долларов (около 707,3 млрд рублей) к 2015 году выросли более чем в 10 раз. Напомним также, что азербайджанские СМИ назвали Кашаган блефом стоимостью в 200 миллиардов долларов.

Между тем, Канат Бозумбаев, выступая сегодня на правительственном часе, сообщил также, что за 10 месяцев 2016 года в Казахстане было добыто 63,8 млн тонн нефти, что на 1,4% выше запланированного объема.

«В 2017 году планируется увеличение добычи нефти до 80 млн тонн, а к 2030 году — до 102 миллионов тонн», — уточнил министр.

При этом он также сообщил, что за 10 месяцев 2016 года в республике было переработано 11,9 млн тонн нефти.

«В целях недопущения дефицита на ГСМ предпринят ряд мер, в том числе сокращение сроков планово-предупредительных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Благодаря этому увеличился объем переработки нефти на этот год с 14 до 14,15 млн тонн. Для покрытия потребности внутреннего рынка в ГСМ к 2020 году достаточна будет переработка в объеме 15,8 млн тонн», — добавил Бозумбаев.

Министр также напомнил, что импортозависимость Казахстана по бензину составляет 30%, по дизельному топливу — 15−20%, авиационному керосину — 70%. Он выразил мнение, что справедливая цена одного литра бензина марки Аи-92 должна составлять 135−140 тенге (27−28 руб.).

«Мы завозим (топливо) из России. Поэтому российские цены, безусловно, влияют, вы должны понимать, что в России за 1 тонну оптовая цена ранее составляла 360 долларов (22,3 тыс. руб), сейчас ожидается, что поднимется до 415 долларов (25,7 тыс. руб.) за тонну. Если возить в Астану бензин и реализовывать, он получится по 140 тенге за литр. Но у нас есть отечественный бензин и экспортируемый бензин. Справедливая цена составляет 135−140 тенге. В ноябре цена продержится на уровне 130 тенге за литр бензина марки АИ-92, если будет резкий скачок, то мы проведем совместную проверку с комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции», — заключил министр.

Он также отметил, что с 2017 года планируется отмена госрегулирования цен на бензин марки Аи-80 и с 2019 года — снятие запрета на экспорт светлых видов нефтепродуктов.