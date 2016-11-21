Кишинёв, 21 ноября, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Представители молодежных румыноунионистских организаций Молдавии намерены продолжить протесты против «украденных президентских выборов» и сорвать церемонию инаугурацию избранного главы государства Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили представители организации Tinerii Moldovei («Молодежь Молдавии») по итогам очередной акции протеста, прошедшей в центре Кишинева.

Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

В ходе акции несколько сотен унионистов с флагами Румынии в руках требовали отмены итогов выборов, а также отставки главы ЦИК Алины Русу и главы МИДа Андрея Галбура. Они также скандировали: «Додон — не наш президент!».

Ранее, напомним, румыноунионисты уже пикетировали ЦИК Молдавии с аналогичными требованиями. В то же время в штабе проигравшего кандидата Майи Санду не стали поддерживать протест и призывать своих сторонников выходить на улицу. Санду заявила, что считает выборы некорректными и грязными, но она уважает избирателей, голосовавших за оппонента, и все действия по опротестованию голосования будет принимать в законном порядке.

Напомним, главными претензиями к организации президентских выборов является то, что на целом ряде участков за рубежом не хватило бюллетеней, в результате проголосовать смогли не все желающие. Кроме того, у штаба проигравшего кандидата возникли вопросы касаемо организованного подвоза на автобусах на участки граждан Молдавии, проживающих в Приднестровье. Подвоз предположительно был организован при участии властей ПМР, которые открыто поддержали Додона, назвав его (устами президента ПМР Евгения Шевчука) «пророссийским» кандидатом.