Калуга, 21 ноября, 2016, 20:42 — ИА Регнум.



Оноре Домье. Восстание. 1860

Очередной конфликт городской Управы Калуги с жителями города на калужском Центральном рынке стал логическим завершением последовательной цепочки немотивированных действий областных и городских властей по ликвидации этой торговой точки. Ряд из этих действий очень похож на нарушение законодательства России. Особняком стоит вопрос — к чему такая спешка? Почему нужно закрыть открытый рынок уже в 2016 году, а здание крытого рынка снести к 1 апреля 2017 года?

Еще в 2012 году торгующие на калужском Центральном рынке предприниматели обратились с коллективным письмом в городскую думу Калуги по поводу курсирующих в городе слухов о закрытии этой торговой точки и переносе рынка в другое место. Тогда глава города Александр Иванов ответил им, что планов по переносу рынка у города нет. Тем временем главный архитектор города Евгений Голышев сообщил, что архитектурный совет при губернаторе Калужской области 26 апреля 2012 года одобрил проект реконструкции рынка, включающий строительство нового здания с подземной парковкой на 320 машиномест. О законности существования архитектурного совета при губернаторе и его правомочности принимать подобные решения — разговор отдельный. Сейчас важно отметить, что еще в 2012 году городские власти и не помышляли о закрытии рынка и разбивке на его месте парка.

И вдруг в апреле 2013 года на одном из совещаний губернатор Анатолий Артамонов заявил, что рынок нужно снести, а на его месте устроить парк, который, как он сказал, станет на века памятником всем, кто участвовал в его создании. При этом глава области сразу предупредил, что такое смелое решение потребует от властей больших усилий. Его прогноз оправдывается практически сразу. Незадолго до этого успокоенные Главой города предприниматели вновь оказываются в ситуации полной неопределенности. Они пишут обращения во все инстанции, проводят митинги в свою защиту, собирают подписи калужан за сохранение рынка на его историческом месте.

Волна протеста настолько сильна, что губернатор вынужден придать хоть какой-то общественный статус своей частной инициативе. 29 октября 2013 года по его просьбе созывается заседание Общественной палаты Калужской области, единственным вопросом повестки дня которого становится судьба калужского городского Центрального рынка. И хотя решение Общественной палаты, как потом выяснится, написано еще до начала заседания, формальное обсуждение все-таки проходит. В его рамках дают слово и предпринимателям, и общественности, и экспертам, мнение которых далеко не совпадает с мнением губернатора. Выслушав всех, Общественная палата принимает «единственно правильное решение» — поддержать инициативу губернатора области Анатолия Артамонова о «переносе городского рынка г. Калуги на новую площадку с последующим благоустройством бывшей территории рынка и созданием культурно-парковой зоны в честь 650-летия г. Калуги». Областная Общественная палата признает существующую ситуацию на рынке противоречащей действующему законодательству (!), поручает органам местного самоуправления Калуги подобрать в черте города площадку для строительства нового здания городского рынка (!!) и обеспечить в возможно короткий срок строительство вышеназванного объекта (!!!).

Таким образом, решение общественной организации, к полномочиям которой Законом Калужской области от 21 февраля 2008 г. №913 не отнесено принятие решений ни по одному из вышеперечисленных вопросов, городские власти самым скандальным образом, по признанию одного из заместителей городского головы, воспринимают как неукоснительное руководство к действию. Остается только сожалеть, что подобного рвения уже который год не наблюдается в Калужской области с исполнением майских указов президента России.

2014 год приносит предпринимателям некоторую передышку. Экономические сложности, падение покупательского спроса, снижение доходов областного и городского бюджетов, казалось бы, надолго похоронили маниловскую идею. Тем более что федеральный уровень всё настойчивее рекомендует субъектам Федерации минимизировать давление на предпринимателей, всячески поддерживать самозанятость, содействовать сохранению и развитию всех форматов малого бизнеса. Любой разумный руководитель в таких условиях должен был бы оставить затратные прожекты и всё свои усилия направить на стабилизацию экономической обстановки и поиск путей повышения доходов бюджета. В этой связи отказ от арендных платежей, уплачиваемых предпринимателями рынка в бюджет Калуги, выглядит более чем странно. Особенно, если учесть, что построенное в итоге по решению Общественной палаты Калужской области «новое здание городского рынка» оказалось в собственности организации, на 85% принадлежащей кипрской офшорной фирме «Вренфлер Капитал Лимитед», а единственным собственником другого торгового центра, куда сегодня настоятельно зовут переходить предпринимателей с рынка, является бывший руководитель Управления экономики и имущественных отношений Калуги Андрей Никишин.

Названные торговые центры были открыты только в 2016 году, а 2014 и 2015 годы прошли для предпринимателей достаточно спокойно. Ничто не предвещало тех событий, которые развернулись после того, как в августе 2016 года губернатор Артамонов вновь публично реанимировал свою идею о парке на месте рынка.

И вот тут оказалось, что спешка совсем и не спешка, а завершающий этап плановых действий областных и городских властей, которые более года вплоть до сентября 2016 года практически тайно вели работу по подготовке к ликвидации Центрального рынка. Так, ещё в 2015 году в недрах калужской городской Управы была разработана «Дорожная карта сноса Центрального рынка города Калуги». В соответствии с этой «картой» рынок должен был быть закрыт уже в марте 2016 года. На декабрь 2015 года предполагался «запуск информации в СМИ о новом объекте» — том самом универсальном рынке, корни которого уходят в кипрский оффшор. Тогда же планировалось получить положительное заключение об аварийности здания крытого рынка и снести его.

20 октября 2015 года с неназванной публично целью Городская управа Калуги издает Постановление №13 604-пи «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Марата, Достоевского, Рылеева, Баженова, Каменным мостом». Как раз на этом участке находится калужский Центральный рынок. Готовить проект планировки и межевания за свой счет берется частная фирма — некое ООО «ТрансКолос», учредителями которого незадолго до этого становятся два гражданина — Карапетян О.М. и Оганесян М.З. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, если заинтересованное лицо хочет получить разрешение на строительство объекта, оно должно предоставить пакет документов, в перечень которых входит проект планировки и межевания территории. Этот проект необходим для установления границ земельного участка, на котором заинтересованное лицо планирует осуществлять строительство. И, как правило, оплачивает разработку проекта то самое заинтересованное лицо.

Другими словами, в 2015—2016 гг. граждане Карапетян и Оганесян намеревались что-то построить на территории рынка, а Городская управа Калуги это строительство одобрила. И этапы стройки, судя по всему, полностью совпадали с этапами, предусмотренными «Дорожной картой». Но где-то произошёл сбой, и реализовать задуманное в установленные сроки не удалось. Возможно, препятствием стало наличие на территории рынка сорока двух объектов, находящихся в частной и государственной собственности, а может быть, подвел офшорный собственник нового частного рынка, затянувший с его строительством. Весной 2016 года городская Управа разрабатывает новую Дорожную карту, только теперь уже — демонтажа Центрального рынка Калуги. И эта титаническая работа проходит практически тайно, нигде ни одной информационной утечки! В соответствии с новыми планами рынок должен быть признан аварийным к апрелю 2017 года. А до этого Управа рассчитывает найти экспертную организацию, которая сделает нужное заключение, внести в генеральный план города поправки, связанные с изменением функционального назначения территории, расторгнуть договоры аренды с проработавшим более 15 лет в качестве оператора ООО «Калужский рынок» — словом, «зачистить» территорию.

В сентябре 2016 года городская Управа объявляет конкурс на проведение визуально-инструментального обследования комплекса зданий Центрального рынка в целях их последующего сноса. Отметим, что речь идёт о сносе как о уже решенном факте, хотя выводы экспертов еще неизвестны. Стартовая цена контракта — чуть более 1,5 миллионов рублей. При средневзвешенной стоимости подобных работ в 700−800 тыс. рублей это дает возможность серьезным экспертным организациям сыграть на понижение и выиграть конкурс без ущерба для качества работ и собственного бюджета. Примечательно, что калужское ООО «Калуга-ТИСИЗ», три года назад уже дававшее заключение о работоспособности главного здания рынка, от участия в конкурсе отказывается.

В результате победителем конкурса становится Смоленское региональное отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», оценившее свои услуги… в 391 тыс. рублей! То есть в два раза меньше нижнего предела, существующего на рынке экспертных услуг по обследованию зданий такой категории, что уже само по себе вызывает вопросы. Но даже эти сомнительные действия городских властей на деле не препятствуют тому, чтобы торгующие на рынке предприниматели продолжали свою работу до момента, когда будут решены все прочие вопросы, включая подготовку альтернативных мест торговли.

И тут начинается непонятная спешка. Сначала Управа вспоминает, что год назад выдала разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории рынка частной компании ООО «ТрансКолос». То есть эта фирма имеет право строить на освобожденной территории то, что ей было когда-то согласовано. А это, видимо, нарушает уже некие новые секретные планы. 10 октября 2016 г. Городская управа своим постановлением № 12 413-пи отменяет свое же постановление годичной давности, а 20 октября издает новое постановление, где предписывает подготовить проект планировки части ранее согласованной ООО «ТрансКолос» территории уже за счет средств городского бюджета. При этом никак не поясняется, что стало с предыдущим проектом и в связи с чем ООО «ТрансКолос» утратило право построить что-то на отведенной ему под проектирование территории.

Затем в срочном режиме готовятся поправки в Генеральный план города, связанные с изменением функционального назначения территории рынка на статус рекреационной. По какой-то причине эти поправки не вносятся на рассмотрение городской думы.

10 октября городской голова Калуги Константин Горобцов на встрече с предпринимателями заявляет, что вопрос о сносе рынка решен окончательно, что территория будет передана новому собственнику, и что ее функциональное назначение уже изменено в генеральном плане на «рекреационную зону». При этом предпринимателям не предъявлено ни одного официального решения о закрытии рынка, не назван новый собственник территории и не проведены необходимые процедуры, связанные с внесением поправок в Генеральный план города. Более того — им даже не направлены официальные уведомления о расторжении договоров аренды участков под торговлю. К слову сказать, они не направлены им и до настоящего момента.

Вместо этого 25 октября по громкоговорящей связи Центрального рынка звучит объявление от лица ООО «Калужский рынок» о том, что с 26 октября рынок прекращает свою работу. Меньшая часть предпринимателей послушно перемещается на две предложенные властями площадки: расположенный в промышленной зоне новый частный рынок «Городской рынок «Калуга» и находящийся рядом с Центральным рынком торговый центр «Панорама», принадлежащий иностранному гражданину.

Большая часть предпринимателей пытается добиться от властей ответов на свои вопросы.

Вместо ответов Управа начинает выписывать предпринимателям штрафы, мотивируя свои действия тем, что территория рынка теперь относится к рекреационным зонам и торговля здесь невозможна. Предприниматели требуют предъявить решение городской думы об изменении Генерального плана и предлагают Городской управе подать на них в суд, если они, предприниматели, нарушают какие-либо нормы законодательства. В суд Управа не подает, зато выясняется, что никаких изменений в Генплан не вносилось, а все действия работников Управы основаны на постановлении заместителя городского головы Калуги Дмитрия Денисова от 21.10.2016 №13 063-пи «О предоставлении Муниципальному автономному учреждению «Калугаблагоустройство» в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков для размещения садов, скверов, бульваров по адресам: г, Калуга, ул. Рылеева, ул. Марата, д. 2».

Затем другой заместитель городского головы Алексей Волков, одновременно являющийся и.о. руководителя городского отделения партии «Единая Россия», грозит предпринимателям прибытием на рынок ОМОНа или кого-то другого, если они не перейдут в указанные властью места. После чего десятки не установленных молодых людей под руководством бывшего подчинённого Алексея Волкова, сотрудника Управления экономики и имущественных отношений Калуги Дмитрия Иванова с газовыми баллончиками в руках в полночь атакуют предпринимателей, дежурящих на территории рынка. Позднее Дмитрий Иванов заявит, что это был выход на место административной комиссии Городской управы в сопровождении некоего ЧОПа, что еще больше запутало ситуацию. Во-первых, дело происходило в ночь с воскресенья на понедельник 20−21 ноября. Во-вторых, для того, чтобы ЧОП мог сопровождать административную комиссию, городу его нужно нанять. А для этого объявить конкурс, чего сделано не было. Следовательно, действия данного ЧОПа (если это был действительно ЧОП) являются противоправными.

Утром 21 ноября на рынке вновь появляются представители Городской управы, только теперь уже при поддержке начальника городского Управления внутренних дел Станислава Орехова. Отказываясь отвечать на вопросы предпринимателей, не называя своих имен, они приступают к демонтажу тентовых палаток, в то время как начальник городской полиции грозит предпринимателям арестами за неповиновение.

Так власти Калуги и Калужской области выполняют поставленную президентом России задачу поддержки самозанятых граждан.