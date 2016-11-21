Берлин, 21 ноября, 2016, 20:41 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Восточный комитет германской экономики отношений потребовал от федерального правительства Ангелы Меркель снятия экономических санкций против России, так как они не оказывают никакого влияния на политику российского руководства. Тем не менее, введение санкций привело к потере рабочих мест в самой Германии, пишет газета Die Zeit.

По словам представителей организации, от отмены санкций в конечном счете выиграет даже Украина. В комитете подсчитали, что общие потери от экономических санкций для европейской экономики, в том числе и российской, составили сотни миллиардов евро. «Особенно от европейских санкций и российских контрсанкций пострадали такие стран-члены ЕС как государства Прибалтики, Польша и ФРГ».

По расчетам исследователей, из-за экономических санкции падение немецкого производства в 2014 и 2015 годах привело к потере 13,5 млрд евро, что соответствует потере 60 тысяч рабочих мест. Ослабление европейской экономики из-за санкций препятствует восстановлению экономики Украины, добавляет издание.