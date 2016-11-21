Вашингтон, 21 ноября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Мэри Фаллин, губернатор штата Оклахома, провела встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также с избранным вице-президентом Майком Пенсом, политики обсудили возможность работы губернатора в Департаменте внутренних дел, сообщает 21 ноября Reuters.

Мэри Фаллин

«Это была удивительная дискуссия», — заявила Фаллин, «Должность мне предложена не была, это были лишь первые консультации», — добавила губернатор.

Мэри Фаллин является первой женщиной губернатором от штата Оклахома, на этой должности работает с 2011 года, занимая этот пост второй срок подряд. Известна своими консервативными взглядами, в частности законодательством ограничивающим процедуру абортов. В начале предвыборной гонки Дональда Трампа, ее прочили на должность вице-президента.