Комрат, Молдавия, 21 ноября, 2016, 20:33 — ИА Регнум. По итогам прошедших 20 ноября выборов в Народное собрание (парламент) Гагаузии 17 из 35 депутатов были избраны уже по итогам первого тура. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центризбиркоме автономии, из 17 избранников — 14 независимых кандидатов и три от молдавских партий: два — от Партии социалистов и один — от Демпартии.

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Явка на выборах в Народное собрание Гагаузии составила 42,8%. На трех из 35 участков выборы не состоялись из-за низкой явки. Через две недели, 4 декабря, там пройдут повторные выборы. Еще на 15 участках в тот же день состоится второй тур выборов.

Избранных депутатов уже поздравила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах. Она выразила надежду, что депутаты и Исполком (правительство) Гагаузии будут «конструктивно работать на укрепление особого правового статуса Гагаузии и социально-экономическое развитие автономии».