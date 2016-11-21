Радио REGNUM: второй выпуск за 21 ноября
Москва, 21 ноября, 2016, 20:30 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в мечети Кабула;
- Центристская партия Эстонии сформировала новое правительство. Партнёры «Единой России» выступают за антироссийские санкции и усиление НАТО;
- В Крыму суд отправил под арест еще двух украинских диверсантов;
- Мэр Тамбова ушел в отставку из-за скандала с дорогами;
- Кризис Потомского: орловский губернатор множит скандалы и теряет звания;
- Уборка Нижнего Новгорода: снег не чистят, зато лёд подметают;
- Судебные приставы Ярославля не могут найти депутата, чья фирма не выполняет гарантийный ремонт дорог.