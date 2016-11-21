Киев, 21 ноября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Депутат Верховной Рады, предводитель националистического полка «Азов» Нацгвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что Вооруженные силы Украины в Донбассе в случае обострения конфликта будут очень быстро разгромлены «российской армией». Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

По словам Билецкого, если их противник, которого киевский нацист упорно именует «российской армией», захочет изменить ситуацию на фронте, то он это сделает «в одну секунду». Одновременно с этим, Билецкий допустил, что «агрессор» может этого и не захотеть. Причины столь противоречивой стратегии «агрессора» предводитель «Азова» не раскрыл, однако пожаловался на то, что осознание сего факта чрезвычайно деморализует украинских военных. Моральное состояние личного состава ВСУ Билецкий описал как крайне низкое. «Если, не дай бог, Россия решит перевести все в горячую стадию, то мы снова умоемся кровью», — заявил Билецкий, добавив, что у украинских военных крайне низкая мотивация, а большинство подразделений и частей страдают от недоукомлектованности личным составом.

Предводитель «Азова» раскрыл журналистам и общественности все коварные планы «агрессора», описав разнообразие его возможностей для разгрома армии Украины. По его словам, противник может попробовать пробиваться к Славянску, прорываться на Славянские леса и юг Харьковской области. Также «агрессоры» могут нанести удар на Мариуполь. Но в случае самых серьезных намерений, враг может «тотально» сломать линию обороны, взять Марьинку, Волноваху и отрезать Мариуполь от Запорожской области.

Стоит отметить, что еще в июле текущего года Билецкий предрекал страшное поражение украинского флота от группировки в Крыму за 40 минут, так как, по его мнению, украинские ВМС являются бутафорией, а число адмиралов в них превосходит количество боевых кораблей.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014-го после попытки Киева силой подавить выступления населения Донецкой и Луганской областей, несогласного с результатом государственного переворота в столице Украины. Украина регулярно обвиняет Россию в военном вторжении на юго-востоке и называет страной-агрессором.