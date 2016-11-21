Калининград, 21 ноября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. С развёртыванием в Калининградской области берегового ракетного комплекса «Бастион» Россия сможет контролировать вход в Балтийское море через Датские проливы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал военный аналитик из Калининграда Юрий Зверев.

Регион Балтийского моря. Зигзагом указаны Датские проливы, кружком — Калининградская область

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 21 ноября, в СМИ прошла информация о том, что в состав ракетного соединения Балтийского флота, дислоцированного в российском эксклаве, вошёл дивизион мобильных береговых ракетных комплексов «Бастион».

«Бастион» — довольно мощная штука, — прокомментировал Зверев. — Комплекс установлен на самоходном шасси и предназначен для поражения морских целей с суши. Но, как показали недавние стрельбы в Сирии, где такие комплексы размещены, «Бастион» одновременно может стрелять и по наземным целям».

«Радиус действия, указанный в открытой печати, говорит о том, что из Калининградской области можно будет контролировать вход в Балтийское море через Датские проливы», — отметил эксперт.

ИА REGNUM уточняет, что широкая публика впервые узнала о «Бастионе» в 2015 году от президента Владимира Путина. Глава государства сообщил в документальном фильме «Крым. Путь на Родину» о том, что в марте 2014 года несколько «Бастионов» были развернуты на полуострове, в результате чего корабли НАТО сразу вышли за пределы радиуса действия комплексов.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM о том, могут ли «Бастионы» в Калининграде — после их развёртывания в Крыму и Сирии — иметь дополнительный психологический эффект для европейцев, Зверев сказал: «Такой момент, очевидно, присутствует, но важно понимать, что мы никого не запугиваем, а просто демонстрируем, что у нас есть чем защищаться».

«Информация о размещении «Бастионов» в Калининградской области появилась ещё в октябре 2016 года — уже тогда мне попадались на западных интернет-порталах карты с радиусом их действия — и какой-то особой истерики в тамошних СМИ я не встречал, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — И потом: аналогичные комплексы, правда, с меньшим радиусом действия, развёртывают поляки (речь идёт о береговых противокорабельных комплексах NSM производства Норвегии — ИА REGNUM )».

«Эти комплексы, так же как «Бастионы», имеют техническую возможность удара по наземным целям. При этом среди таких наземных целей Польша и НАТО открыто называют объекты в Калининградской области. Так что наш ответ симметричен», — подытожил Юрий Зверев.