Эр-Рияд, 21 ноября, 2016, 20:07 — ИА Регнум.



Nicolas Raymond Флаг Саудовской Аравии

Принц Саудовской Аравии Халед аль-Фесал пригласил президента Ливана посетить страну с официальным визитом, сообщает 21 ноября Reuters.

Недавно избранный президент Ливана Мишель Аун считается лояльным Ирану политиком, а также союзником ливанской «Хезболлы».

Принц Халед, губернатор Меки и советник короля, сообщил во время своего визита в Ливан, что Ауд посетит Саудовскую Аравию с ответным визитом сразу же, как будет сформировано правительство.

Президент Ливана Мишель Аун известен своей давней военной и политической карьерой. В конце 80-х годов он занимал должность командующего вооруженными силами Ливана, а затем и премьер-министра страны. Тогда он занимал антисирийскую позицию. Однако, в середине 2000-х годов его взгляды изменились. В 2006 году он подписал дружественное соглашение с «Хезболлой», шиитской организацией ориентированной на союз с Сирией. Визит президента в Саудовскую Аравию может позитивно сказаться на отношениях между враждующими государствами.