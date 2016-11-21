Москва, 21 ноября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию России 1 декабря этого года. Об этом сегодня, 21 ноября, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на источник в Федеральном собрании.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства в скором времени выступит с посланием Федеральному собранию. При этом точной даты Песков не назвал.

Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к двухпалатному Федеральному собранию (Государственной думе и Совету Федерации).

Это программный политико-правовой документ, выражающий видение президентом стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.