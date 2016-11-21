Москва, 21 ноября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Помощница и пресс-секретарь экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева Елена Лашкина уходит из министерства, сообщается на ее странице в Facebook.

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«Друзья, коллеги! Неожиданно скоро закончился мой контракт в Минэкономразвития», написала Лашкина на своей странице в соцсети.

При этом Лашкина подчеркнула, что пресс-служба ведомства продолжит работу в привычном порядке и все запросы можно посылать на прежний адрес пресс-центра.

Напомним, бывший министр экономичекого развития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября текущего года по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую корпорации «Роснефть» заключить сделку по приобретению госпакета акций компании «Башнефть».