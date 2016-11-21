Тирасполь, 21 ноября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук утверждает что его позиция относительно курса ПМР на независимость не претерпела изменений в связи с избранием на пост президента Молдавии «пророссийского» социалиста Игоря Додона. Об этом Шевчук заявил в обращении к приднестровцам, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, после молдавских выборов «в Администрацию президента начали обращаться с вопросами по поводу возможного изменения государственного устройства ПМР». «Позиция президента основана на воле наших граждан, на действующей Конституции. И она такова: судьба Приднестровья — это независимость с последующим воссоединением с Российской Федерацией», — заявил Шевчук.

Напомним, что Игорь Додон был избран президентом Молдавии 13 ноября при помощи голосов приднестровцев, которые впервые довольно массово приняли участие в молдавских выборах. Явка проживающих в ПМР граждан Молдавии на молдавские участки была организована при участии властей Приднестровья: людей организовано привозили на участки на автобусах. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3−4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.

Причем, по имеющейся информации, подвоз избирателей из Приднестровья на участки был организован представителями команды действующего президента ПМР Евгения Шевчука. На это указывают как объективные факторы в Приднестровье, где подобные беспрецедентные действия не могли приниматься без прямой санкции высшего руководства республики, так и молдавские политики и СМИ. Кроме того за два дня до выборов в обращении к приднестровцам Шевчук открыто поддержал Додона, назвав его «пророссийским» кандидатом в президенты Молдавии.

Додон, отметим, является сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии. В ходе предвыборной кампании он заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой.

Заявление же Шевчука о том, что курс на независимость неизменен может быть связано с тем, что он в настоящее время является кандидатом в президенты ПМР, а любые проекты по вхождению в состав Молдавии крайне непопулярны в приднестровском обществе, где в на референдуме в 2006 году более 98% участников высказались против вхождения в состав Молдавии и за курс на независимость и последующее свободное присоединение к России.