Киев, 21 ноября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. На Украине продолжаются переговоры относительно создания «добровольческой» или «резервная» армии, которая может функционировать параллельно с ВСУ. Об этом заявил прессе 21 ноября народный депутат Верховной рады, экс-глава «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sarah Tate Украинские военнослужащие

«Веду переговоры с президентом. Он сказал, что подумает насчет законопроекта. Там есть вопросы по финансированию, есть тактические… Но в принципе, я вижу, что уже есть определенное желание делать», — заявил Ярош.

По его словам, это будет государственная структура — «по типу эстонской, финской, швейцарской или польской модели территориальной оборон — но с украинскими реалиями». «Президент уже слушает, мы уже обмениваемся мнениями», — сказал Ярош, однако других подробностей не сообщил.

Также депутат отметил, что Минские соглашения не решат вопрос по Донбассу, и ситуация там вскоре может перейти в «более горячую стадию».

«Война — это следствие политических решений. Минские соглашения, которые я никогда не поддерживал и не поддерживаю по сегодняшний день, не решат наш вопрос… Главное, чтобы мы были максимально готовы, чтобы наши командиры разных уровней так же могли адекватно вести себя на войне, что очень важно», — отметил он.

Отметим, что сегодня стало известно, что Порошенко наградил Яроша орденом Богдана Хмельницкого III степени — «за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».