Вильнюс, 21 ноября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. США всегда были гарантом демократии, мира и свободы, важно, чтобы они и дальше оставались лидером в сфере безопасности. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN. «Важно, чтобы США оставались лидером, гарантирующим безопасность в мире», — добавила она.

За спиной США

«Мы хотели бы видеть США, как одно из самых главных государств мира, особенно в архитектуре безопасности», — сказала президент и подчеркнула, что штаты не должны потерять нынешние позиции. По словам Грибаускайте, существующие отношения Запада и России — наиболее напряженные после окончания холодной войны. По ее словам, Литва готова ко всем возможным сценариям.

«Мы готовы ко всему, мы знаем, какое непредсказуемое и опасное наше соседство, но мы уже привыкли жить в таких условиях. Мы инвестируем в свою безопасность, оборону и международные отношения. Мы не позволим, чтобы повторялись события, которые произошли перед и после Второй мировой войны, когда мы не защищались и позволили России вступить на нашу территорию. Это никогда больше не повторится», — утверждала президент. Она также сказала, что Литва «доверяет Америке», вне зависимости от того, какая администрация ею управляет.