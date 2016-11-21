Москва, 21 ноября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что помощник специального посланника Организации Объединенных Наций по Сирии Ян Эгеланн не справился с поставленными перед ним задачами по урегулированию гуманитарного кризиса в Арабской республике. Об этом сегодня, 21 ноября, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

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«Эгеланн, если говорить простыми словами, не справился с теми задачами, которые перед ним стоят», — сказал Гатилов.

Он пояснил, что сотрудники Всемерной организации не использовали по назначению гуманитарные паузы. Также Гатилов напомнил, что обещания спецпосланника ООН по Сирии вывести из Восточного Алеппо 200 человек не выполнены.

В целом, комментируя введение гуманитарных пауз в Алеппо, Гатилов отметил, что эти паузы были использованы радикальной оппозицией, террористами для перегруппировки своих сил, для получения дополнительной финансовой и материальной помощи. «Фактически эта гуманитарная пауза с их стороны использовалась для подготовки новых военных операций. С этим мы никак не можем согласиться», — подчеркнул замминистра.