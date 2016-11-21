Самара, 21 ноября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В Самаре первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» по факту смерти женщины, родившей тройняшек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Frank Morales R Траурная свеча

21 апреля 2016 года местная жительница была госпитализирована в отделение ГБУЗ «Самарская городская больница № 1 имени Н.И. Пирогова» с диагнозом: «беременность 31−32 неделя».

10 мая 2016 года женщина родила тройняшек. В послеоперационном периоде ее состояние ухудшилось, ей было проведено несколько операций. 24 августа потерпевшая была переведена в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина, где 6 сентября 2016 года наступила смерть пациентки, констатировали в пресс-службе СУ СКР региона.

Расследование уголовного дела продолжается проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти другой роженицы в Самарской клинической больнице № 2 имени Н.А. Семашко. Руководству клиники не удалось оспорить иск ее мужа. Самарский областной суд подтвердил законность решения районного суда и взыскал с Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н.А. Семашко 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть роженицы, погибшей в результате врачебной ошибки. Об этом 12 октября 2016 года сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, 6 сентября 2013 года женщина поступила в родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н.А. Семашко с беременностью 39−40 недель и показаниями к операции «кесарево сечение». 12 сентября в палате интенсивной терапии родильного дома констатирована смерть роженицы. Смерть пациентки наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, обусловленной развитием гипотонии, как побочного действия трамадола, введенного без достаточных медицинских показаний, указано в решении суда.