Москва, 21 ноября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Правовой блок группы компаний «Росводоканал» занял первое место в конкурсе «Лучшие юридические департаменты» в номинации «Энергетика и ресурсоснабжение». Конкурс юридических служб предприятий ежегодно организовывается журналом «Корпоративный юрист».

ГК «Росводоканал» Правовой блок ГК «Росводоканал» стал лучшим юридическим департаментом

Главной задачей премии является распространение лучшей практики работы юридических служб и управления рисками среди российских и зарубежных компаний. Оценка кандидатов производилась экспертным советом, состоящим из глав юридических департаментов крупнейших компаний России и партнеров юридических фирм.

«Мы рады вновь стать лучшим юридическим департаментом, признание коллег является подтверждением того, что мы двигаемся в правильном направлении. Хочу также поблагодарить сотрудников юридической службы нашей компании за ежедневный усердный труд», — прокомментировал директор по правовым вопросам ГК «Росводоканал» Дмитрий Тимофеев.