Калуга, 21 ноября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Калужской области Александра Болховитина и оставила приговор районного суда без изменения. За злоупотребления должностными полномочиями бывшему чиновнику придется провести в исправительной колонии общего режима три года. Об этом 21 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Гильдикова.

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Судом было установлено, что Болховитин, нарушая запреты и ограничения для лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, создал юридическое лицо, с которым подконтрольные министерству государственные предприятия заключали контракты на выполнение строительного контроля, однако работы фактически выполнялись работниками подведомственного учреждения в рабочее время. В результате бюджету Калужской области причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Болховитин был приговорён к трём годам лишения свободы районным судом в августе 2016 года. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в 2015 году калужскими правоохранителями было выявлено 623 экономических преступлений, большая часть из которых относится к категории тяжких и особо тяжких. Пресечено 182 преступления против собственности, 10 — против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 124 — против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправлении.