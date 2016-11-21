Нижний Новгород, 21 ноября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Сотрудниками регионального управления Россельхознадзора при проведении внеплановой выездной проверки одного из нижегородских предприятий был установлен факт выпуска продукции опасной для здоровья потребителей.

Jon Sullivan Мясо

По данным ведомства, в 500 кг замороженного мяса были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Выявленная в ходе проверки некачественная продукция была изъята из оборота.

В отношении директора предприятия был составлен протокол, вынесено постановление и наложен штраф в размере 25 тыс. рублей.